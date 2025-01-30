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Довбик на вылет, Яремчук - в топ-8: расклады перед последним туром Лиги Европы

Фото: Артем Довбик с "Ромой" балансируют на грани вылета из ЛЕ (x.com/asromaen)
Автор: Андрей Костенко

Вслед за Лигой чемпионов развязка наступает и в основном раунде второго по значению еврокубкового турнира. 30 января будут сыграны 18 матчей заключительного тура Лиги Європы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Все поединки 8-го игрового дня Лиги Европы стартуют в одно время - в 22:00 по Киеву. Единственный представитель Украины - столичное "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы. Поэтому перенесем акценты на клубы украинских легионеров - итальянскую "Рому" Артема Довбика и греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука.

Нынешняя формула Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Поэтому, по итогам 8-ми туров основного этапа определятся: 8 команд, которые напрямую попадут в 1/8 финала, 16 клубов, которые пробьются в стыковые матчи плей-офф, 12 неудачников, для которых евросезон завершится.

Перечень матчей 8-го тура основного этапа Лиги Европы (30 января, начало - в 22:00).

  • "Динамо" - РФШ
  • "Андерлехт" - "Хоффенхайм"
  • "Атлетик" - "Виктория"
  • "Аякс" - "Галатасарай"
  • "Брага" - "Лацио"
  • "Лион" - "Лудогорец"
  • "Маккаби" Тель-Авив - "Порту"
  • "Мидтьюлланд" - "Фенербахче"
  • "Ницца" - "Буде-Глимт"
  • "Олимпиакос" - "Карабах"
  • "Реал Сосьедад" - ПАОК
  • "Рейнджерс" - "Юнион"
  • "Рома" - "Айнтрахт"
  • "Славия" - "Мальме"
  • ФКСБ - "Манчестер Юнайтед"
  • "Твенте" - "Бешикташ"
  • "Тоттенхэм" - "Эльфсборг"
  • "Ференцварош" - АЗ

Что светит клубам украинцев

"Олимпиакос" Яремчука может чувствовать себя относительно спокойно - греки уже гарантировали себе плей-офф. Но имеют шансы и на топ-8. Чтобы пробиться в число счастливчиков надо побеждать дома азербайджанский "Карабах" и следить за результатами конкурентов.

Для "Ромы" Довбика все гораздо сложнее. Чтобы пройти в плей-офф надо обязательно побеждать немецкий "Айнтрахт". В случае ничьей или поражения римляне рискуют вылететь из турнира. Отметим, что соперник "волков" - один из лидеров турнира. Команда из Франкфурта идет второй в таблице, уступая лишь другой римской команде - "Лацио".

"Лацио" - бесспорный лидер основного этапа ЛЕ. Это единственная команда, которая идет в турнире без поражений и уже обеспечила себе место в топ-8.

А вообще здесь, как и в Лиге чемпионов, немало сюрпризов и неожиданностей. В частности, среди команд, которые точно продолжат бороться за трофей - румынский ФКСБ, норвежский "Буде-Глимт" и чешская "Виктория". Зато такие топ-клубы, как португальский "Порту" и нидерландский "Аякс" рискуют не попасть даже в стыки.

 

Ранее сообщили, где и когда смотреть матч "Динамо" - РФШ в Лиге Европы.

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