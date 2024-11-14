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Довбик среди претендентов на престижную премию: у украинца будет два шанса

Дубай, Четверг 14 ноября 2024 13:37
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Довбик среди претендентов на престижную премию: у украинца будет два шанса Фото: Артем Довбик (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик номинирован на награды Globe Soccer Awards 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

Имя украинца фигурирует сразу в двух списках. Он поспорит за звания лучшего форварда и лучшего игрока мира.

На титул лучшего нападающего года претендуют десять футболистов. Кроме Довбика, это Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба – "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – "Реал"), Мохамед Салах ( "Ливерпуль"), Нико Уильямс ("Атлетик") и Ламин Ямал ("Барселона").

За звание лучшего футболиста-2024 будут спорить сразу 33 игрока. Среди претендентов – обладатель "Золотого мяча" Родри, а также Лионель Месси, Криштану Роналду, Роберт Левандовски, Тони Кроос и другие.

Поддержать Довбика и проголосовать за него можно на сайте Globe Soccer Awards по ссылке . Церемония награждения состоится 27 декабря 2024 г. в Дубае.

Довбик среди претендентов на престижную премию: у украинца будет два шанса

Довбик среди претендентов на престижную премию: у украинца будет два шанса

Globe Soccer Awards: что известно

Премия основана Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Вручается с 2010 года, а победителей определяют путём голосования.

Награждаются не только лучшие игроки и тренеры, но и президенты клубов, спортивные директора, агенты. Имеются персональные и командные премии. Год назад награды были вручены в 18-ти номинациях.

В 2023 году лучшим футболистом мира по версии Globe Soccer Awards стал Холланд. Больше всего таких титулов имеет Роналду. Звездный португалец получил 6 наград.

Ранее звезда сборной Украины попал в десятку худших форвардов АПЛ.

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Артем Довбик Футбол
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