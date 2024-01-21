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Довбик оформил хет-трик за 6 минут и вышел в лидеры бомбардиров Ла Лиги: видео

Фото: Артем Довбик догнал Джуда Беллингема (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик в футболке "Жироны" трижды расписался в воротах "Севильи" в первом тайме противостояния в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Нервионцы провели быстрый мяч усилиями Ромеро, открывшего счет уже на 10-й минуте. Впрочем, каталонцы не сникли и ответили тремя голами в следующие десять.

Роль лидера взял на себя Довбик. На 13-й Савио прорвался к лицевой линии слева и выполнил навес на дальнюю штангу. Там самым ловким оказался украинец и головой отправил мяч за линию.

 

 

 

Еще две минуты спустя "Жирона" уже была впереди. Хозяевам поля удалась контратака – Савио прорвался левым флангом и пробросил дальше на Порту, а тот отдал правее на свободного Довбика. Нападающий технично пробил мимо голкипера.

 

 

 

На 19-й минуте украинский форвард забил третий мяч. Он получил передачу из глубины на чужой половине и немного продвинулся вперед. Перед линией штрафной Довбик решил бить и попал под ближнюю штангу – 3:1.

 

 

Удачный первый тайм позволил Довбику догнать хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема во главе списка голеадоров Ла Лиги. Теперь у обоих исполнителей по 14 мячей. Украинец добавил к ним еще 5 результативных передач.

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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