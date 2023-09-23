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Довбик голом отомстил за Цыганкова: новая победа украинцев в чемпионате Испании

Фото: Артем Довбик (на переднем поле) снова вышел в старте (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик по-разному приобщились к результативной победе "Жироны" в 6-м туре испанской Ла Лиги против "Мальорки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 6-й тур

"Жирона" – "Мальорка" – 5:3

Голы: Лопес, 26, Довбик, 33 (пенальти), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 – Мурики, 4 (пенальти), Пратс, 89, 90+5

 

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Островитяне неожиданно повели в счете в дебюте. "Помог" гостям Цыганков, который опрометчиво сыграл рукой в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Мурики. Но этот маленький успех балеарцев впоследствии стал пирровым.

Каталонцы пришли в себя к середине тайма. Как следствие, за 20 минут до конца первой половины "Жирона" успела оформить 4 забитых мяча. Выровнял положение мощным ударом под перекладину из пределов штрафной Лопес. А потом Довбик бильярдным выстрелом от штанги забил с пенальти.

 

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На этом хозяева не остановились. Через несколько минут Мартин в касание замкнул передачу Савио, а перед перерывом центрхав Эррера точным ударом с линии штрафной заставил Райковича снова капитулировать. Добил "Мальорку" на старте второго тайма Савио, сыграв в результативную стенку с Довбиком.

Достигнув победного результата так быстро, наставник "Жироны" Мичел снял с игры ведущих исполнителей. Оба украинца были заменены на 61-й минуте. Немного подсластил поражение дубль Пратса, а каталонцы благодаря победе по крайней мере временно вышли в лидеры Ла Лиги (16 очков).

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Цыганковым и Довбиком в списке.

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Чемпионат ИспанииАртем Довбик