RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Довбик голом помог "Жироне" выйти в неожиданные лидеры чемпионата Испании

Фото: Артем Довбик (слева) провел третий мяч в Примере (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинский нападающий Артем Довбик дал старт камбэку "Жироны" против "Вильярреала" в 7-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 7-й тур

"Вильярреал" – "Жирона" – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пенальти) – Довбик, 56, Э. Гарсия, 61

 

 

 

Главные события на "Мадригале" развернулись после перерыва. "Желтая субмарина" открыла счет на 49-й минуте. Это Парехо не без труда реализовал одиннадцатиметровый за фол Гутьереса в собственной штрафной.

Впрочем, радость хозяев была недолгой. "Жирондинцы" отыгрались через семь минут. Сработала связка Савио-Довбик – вингер подал с левого фланга, а украинский форвард в падении головой эффектно направил мяч в сетку.

 

 

 

Еще через пять оборотов стрелки "Жирона" была впереди. Цыганков разыграл стандарт с Алейшем Гарсией. Последний подал на своего однофамильца Эрика, выведшего гостей вперед. Этот гол оказался решающим, поскольку "Вильярреал" вернуться в игру уже не сумел.

Благодаря этой победе "Жирона" выбилась в лидеры чемпионате Испании. Каталонцы набрали 19 очков и опережают мадридский "Реал" на один пункт, а "Барселону" – на два. Следующий матч команда украинцев проведет как раз против "сливочных" (30 сентября).

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Цыганковым и Довбиком в списке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат ИспанииАртем Довбик