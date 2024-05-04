ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Довбик голом приложился к победе "Жироны" над "Барселоной"

Испания, Суббота 04 мая 2024 22:04
UA EN RU
Довбик голом приложился к победе "Жироны" над "Барселоной" Фото: Артем Довбик, игрок "Жироны" (facebook.com/gironafc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Игрок сборной Украины Артем Довбик помог "Жироне" одержать волевую победу над "Барселоной". В результате матч Ла Лиги завершился со счетом 4:2 в пользу "жирондинцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Свой гол украинец забил головой после навеса от Ивана Мартина. К концу встречи Довбик мог сделать дубль, но "Барселону" спас защитник Жюль Кунде, вынеся мяч с линии пустых ворот.

Это уже четвертый матч "Жироны" подряд, в котором забивал Довбик. В конце марта украинский форвард оформил решающий дубль в поединке с "Бетисом".

Кроме того, на матч против "Барселоны" в старте впервые за более месяца вышел другой украинец - Виктор Цыганков. Он в апреле вернулся к матчам "Жироны" после травмы.

Благодаря поражению "Барселоны" чемпионский титул Ла Лиги завоевал "Реал", а "Жирона" гарантировала себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Это впервые в истории клуба, за который играют Довбик с Цыганковым.

Напомним, в конце апреля Довбик закрепился в лидерах бомбардиров Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артем Довбик Футбол
NEWS
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках