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"Добейся на поле". Ла Лига устроила яркий протест против Суперлиги

Фото: "Бетис" и "Жирона" с баннером Ganatelo en el campo/"Добейся на поле" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Испанская Ла Лига первой из ведущих чемпионатов Европы организовала акцию протеста против намерений создать футбольную Суперлигу. Семь клубов чемпионата накануне вышли на матчи 18 тура в специальных футболках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onda Cero.

В четверг все команды Примеры, кроме мадридского "Реала", одели футболки в знак протеста против Суперлиги. Королевский клуб – один из авторов элитного турнира.

Футболисты "Бетиса" и "Жироны", "Кадиса" и "Реал Сосьедада", "Алавеса", "Мальорки" и "Осасуны" перед стартовыми свистками поединков сделали фото с баннером "Добейтесь на поле". На встрече эта фраза также появлялась на рекламных щитах у поля. "Реал" же акцию проигнорировал.

"Независимо от постановления суда, вся футбольная экосистема, в том числе игроки, тренеры, лиги, федерации и клубы, уже громко и четко заявили, что не желают модели, увековечивающей участие немногих привилегированных, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым для всех спортом", – говорится в официальном заявлении Ла Лиги.

По мнению руководства первенства, Суперлига призвана еще больше обогатить самые богатые футбольные клубы. В случае реализации проекта десятки тысяч человек потеряют рабочие места. В свою очередь госбюджеты недополучат миллионы евро налогов.

Что такое футбольная Суперлига

Закрытый турнир элитных команд, о создании которого в 2021 году заявили 12 европейских топ-клубов. Соревнования призваны стать альтернативой Лиге чемпионов УЕФА.

Руководителем Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В круг его ближайших соратников вошли глава испанской "Барселоны" Жоан Лапорта и владелец туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Большинство клубов-основателей объявило о выходе из турнира в первые дни после начала.

Неприятие Суперлиги имело несколько измерений. Против ее создания выступили не только ФИФА и УЕФА, но и фанаты клубов, прежде всего английских, и политики. В частности, организацию элитных соревнований осудили тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

К слову, накануне ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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