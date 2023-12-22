"Добейся на поле". Ла Лига устроила яркий протест против Суперлиги

В четверг все команды Примеры, кроме мадридского "Реала", одели футболки в знак протеста против Суперлиги. Королевский клуб – один из авторов элитного турнира.

Футболисты "Бетиса" и "Жироны", "Кадиса" и "Реал Сосьедада", "Алавеса", "Мальорки" и "Осасуны" перед стартовыми свистками поединков сделали фото с баннером "Добейтесь на поле". На встрече эта фраза также появлялась на рекламных щитах у поля. "Реал" же акцию проигнорировал.

"Независимо от постановления суда, вся футбольная экосистема, в том числе игроки, тренеры, лиги, федерации и клубы, уже громко и четко заявили, что не желают модели, увековечивающей участие немногих привилегированных, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым для всех спортом", – говорится в официальном заявлении Ла Лиги.

По мнению руководства первенства, Суперлига призвана еще больше обогатить самые богатые футбольные клубы. В случае реализации проекта десятки тысяч человек потеряют рабочие места. В свою очередь госбюджеты недополучат миллионы евро налогов.

Что такое футбольная Суперлига

Закрытый турнир элитных команд, о создании которого в 2021 году заявили 12 европейских топ-клубов. Соревнования призваны стать альтернативой Лиге чемпионов УЕФА.

Руководителем Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В круг его ближайших соратников вошли глава испанской "Барселоны" Жоан Лапорта и владелец туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Большинство клубов-основателей объявило о выходе из турнира в первые дни после начала.

Неприятие Суперлиги имело несколько измерений. Против ее создания выступили не только ФИФА и УЕФА, но и фанаты клубов, прежде всего английских, и политики. В частности, организацию элитных соревнований осудили тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.