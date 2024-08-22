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Для достижения доли зеленой энергетики в 27% нужно срочно решить долговый кризис, - эксперт

Фото: для достижения доли зеленой энергетики в 27% нужно срочно разрешить долговый кризис (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для достижения нового утвержденного плана государства по достижению 27% производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2030 году следует срочно преодолеть проблему долгов перед существующими инвесторами в зеленую энергетику.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"На сегодняшний день эти долги только для зеленой энергетики составляют около 24 миллиардов гривен, то есть понятно, что пока долги эти не будут погашены – никакого доверия у инвесторов к украинскому правительству не будет, поэтому они не будут инвестировать", - заявил Омельченко.

По его словам, для достижения целевого показателя следует продолжить движение в либерализации рынка электроэнергии, а также погасить долги перед инвесторами.

"Если это не будет сделано, то это иллюзия рассчитывать, что только благодаря стратегии или концепции мы сможем привлечь инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что предыдущая стратегия, принятая в 2017 году, предусматривала, что по состоянию на сегодняшний день Украина должна была иметь на 6-7 ГВт больше мощностей децентрализованной генерации, однако она не была реализована из-за того, что неправильно происходила имплементация европейского законодательства

"У нас не было бы таких проблем с энергообеспечением, несмотря даже на удары врага… Вместо того, чтобы просто постепенно имплементировать те нормативные акты, которые сейчас действуют в ЕС, показали свою эффективность, у нас, к сожалению, правительство занялось несколько другим", - сказал Омельченко.

Он также добавил, что правительство тогда начало заниматься второстепенными задачами, фантазиями, внедрять разные прайс-кепы, ограничения, административные вмешательства в рынок. Это привело к тому, что вместо инвестиций у нас начали образовываться огромные долги.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн и вызван недоплатами со стороны компании "Энергоатом". Кроме того, еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

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Электроэнергия