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"Доступні ліки": з 1 жовтня інсулін в аптеках видаватимуть лише за електронними рецептами

Автор: Инна Собора

Пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою "Доступні ліки" лише за електронними рецептами. Нововведення почнуть діяти з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Для того, щоб отримати ліки, необхідно зробити п’ять наступних кроків:

  • відвідати ендокринолога.
  • мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
  • отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.
  • прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці з позначкою "Тут є доступні ліки" у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо.
  • отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога.

"Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно", - пояснюють в МОЗ.

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Мінстерство охорони здоров'я України