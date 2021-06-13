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Доступність вакцин і відновлення економіки: названі теми саміту ЄС-США

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Брюссель, Неділя 13 червня 2021 17:25
Доступність вакцин і відновлення економіки: названі теми саміту ЄС-США Фото: вакцини і відновлення економіки-теми саміту ЄС-США (twitter.com/EU_Commission)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основними темами саміту ЄС-США, який пройде 15 червня в Брюсселі стануть відновлення економіки після пандемії COVID-19 і доступність вакцин від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

"У вівторок (15 червня - ред.) глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Європейської Ради Шарль Мішель прийматимуть президента США (Джо Байдена - ред.) в Брюсселі. Нашим пріоритетом стане відновлення економіки та забезпечення справедливого доступу до вакцин на глобальному рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до кінця 2022 року серед країн, має бути розподілено 2,3 мільярда доз вакцин проти COVID-19.

Зазначимо, згідно з підсумковим Комюніке країн "Великої сімки" на саміті йшлося про пожертвування 1 мільярд доз вакцин проти COVID - 19 протягом наступного року. Також група семи країн буде співпрацювати з приватним сектором, "великою двадцяткою" (G20) та іншими країнами для збільшення вкладу протягом наступних місяців.

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