Доступный кроссовер Citroën C3 получил гибридную версию: цены и характеристики

Эта силовая установка уже знакома европейским автомобилистам, ведь она уже устанавливается на Alfa Romeo Junior, Peugeot 208 и Opel Corsa, где она развивает 134 л.с., но в Citroën C3 ее мощность составляет 108 л.с. С новым силовым агрегатом кроссовер с места до 100 км/ч разгоняется за 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Система настроена таким образом, чтобы авто приводилось в движение электродвигателем на низких скоростях, например, при движении в пробках. В Citroën утверждают, что при таких сценариях кроссовер может работать на электричестве до половины времени.

Компания добавила, что в смешанном режиме система выбрасывает на 10% меньше CO2, чем бензиновый C3 мощностью 99 л.с., который не имеет электрической помощи.

Цены на гибридный Citroën C3 стартуют от 21 тысячи евро. Известно, что европейским покупателям будут предложены два уровня комплектации. Базовая версия по умолчанию имеет светодиодные фары, 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и задние датчики парковки. В топовой версии добавляются климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, а также камера заднего вида.