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С доступным ценником: новый кроссовер Renault Boreal показали на первом фото

Вторник 29 апреля 2025 13:38
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С доступным ценником: новый кроссовер Renault Boreal показали на первом фото Фото: кроссовер Renault Boreal показали на первом фото (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Французский автопроизводитель раскрыл первое официальное изображение и название своего нового кроссовера, который появится в 70 странах. Модель получит название Boreal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Известно, что это будет кроссовер С-класса для рынков за пределами Европы, в частности, Латинской Америки. В самой компании заявляют, что Boreal "демонстрирует мировые амбиции бренда" и "переход в более престижный сегмент", однако пока без указания технических подробностей. Не исключено, что имя Boreal присвоят модернизированному Dacia Bigster.

В Renault рассказали, что название для кроссовера позаимствовали из греческой мифологии: Борей - это божество, олицетворяющее северный бурный ветер, и это имя подчеркивает силу, дизайн и статус французского кроссовера. По неофициальной информации, Boreal станет относительно доступной моделью, как и упомянутый Bigster.

Если эта версия подтвердится, то Boreal может разделить с Bigster моторную гамму, которая включает несколько силовых установок разной степени электрификации.

На пока единственном тизере изображены серебристая эмблема Renault и название Boreal фирменным шрифтом. Это решение отличается от оформления Bigster, у которого по центру задней двери есть лишь шильдик Dacia, а имя модели написано в нижнем левом углу и выполнено в черном матовом цвете.

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