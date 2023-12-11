"Доступные лекарства": как получить препараты для родных в другом городе
В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как получить медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" для родных в другом городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.
Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", нужно знать:
- 16-значный номер электронного рецепта;
- 4-значный код подтверждения, который приходит на номер телефона пациента.
Номер рецепта может быть отправлен в виде SMS сообщения или распечатан в памятке, которую выдает врач.
В аптеке вам нужно:
- Сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта.
- Выбрать нужное лекарство из предложенных
- Если препарат есть в наличии, назвать фармацевту 4-значный код подтверждения.
- Если лекарства нет, то можете заказать его. В таком случае код подтверждения называть не стоит.
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