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"Доступные лекарства": как получить препараты для родных в другом городе

Понедельник 11 декабря 2023 06:40
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"Доступные лекарства": как получить препараты для родных в другом городе Фото: как получить препараты для родных в другом городе по программе "Доступные лекарства" (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как получить медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" для родных в другом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.

Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", нужно знать:

  • 16-значный номер электронного рецепта;
  • 4-значный код подтверждения, который приходит на номер телефона пациента.

Номер рецепта может быть отправлен в виде SMS сообщения или распечатан в памятке, которую выдает врач.

В аптеке вам нужно:

  1. Сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта.
  2. Выбрать нужное лекарство из предложенных
  3. Если препарат есть в наличии, назвать фармацевту 4-значный код подтверждения.
  4. Если лекарства нет, то можете заказать его. В таком случае код подтверждения называть не стоит.

Ранее мы писали, где искать список бесплатных (или с некоторой доплатой) препаратов по программе "Доступные лекарства".

К слову, украинцы могут получить бесплатные лекарства от расстройств психики и эпилепсии.

Также мы писали, что НСЗУ развеяла популярное убеждение украинцев об электронном рецепте.

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