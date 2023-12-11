"Доступные лекарства": как получить препараты для родных в другом городе

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как получить медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" для родных в другом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ .

Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", нужно знать:

16-значный номер электронного рецепта;

4-значный код подтверждения, который приходит на номер телефона пациента.

Номер рецепта может быть отправлен в виде SMS сообщения или распечатан в памятке, которую выдает врач.

В аптеке вам нужно:

Сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта. Выбрать нужное лекарство из предложенных Если препарат есть в наличии, назвать фармацевту 4-значный код подтверждения. Если лекарства нет, то можете заказать его. В таком случае код подтверждения называть не стоит.

Ранее мы писали, где искать список бесплатных (или с некоторой доплатой) препаратов по программе "Доступные лекарства".

К слову, украинцы могут получить бесплатные лекарства от расстройств психики и эпилепсии.

Также мы писали, что НСЗУ развеяла популярное убеждение украинцев об электронном рецепте.