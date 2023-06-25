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Доступная и бесплатная. В Минздраве объяснили, как получить реабилитационную помощь

Фото: в Минздраве объяснили, как получить реабилитационную помощь (freepik)
Автор: Сергей Пышкин

Реабилитационная помощь является доступной, бесплатной, а также полностью покрывается НСЗУ. Для того, чтобы начать процесс реабилитации - достаточно получить электронное направление от семейного или лечащего врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Прохождение реабилитации в амбулаторных условиях:

  • после получения электронного направления, вы самостоятельно сможете выбрать удобное для вас медучреждение. В больнице вас обследуют врач по физической и реабилитационной медицине и мультидисциплинарная команда специалистов;
  • после обследования специалисты по реабилитации совместно с вами разработают индивидуальный реабилитационный план;
  • продолжительность курса должна быть не менее 14 дней. В частности, вы имеете право на 2 реабилитационных цикла в год.

Прохождение реабилитации в стационарных условиях:

  • в случае попадания в больницу и потребности в реабилитации в послеостром периоде, вас могут перевести из одного медучреждения или клинического подразделения в другое;
  • стационарная реабилитация доступна по электронному направлению. Его может сформировать исключительно лечащий врач;
  • к обследованию пациента подключается врач по физической реабилитации и целая команда специалистов. После первичного обследования формируется индивидуальный реабилитационный план;
  • в случае услуг по одному направлению - реабилитационный цикл должен продолжаться не менее 14 календарных дней, по двум и более - более 21 календарного дня. В зависимости от травмы, пациент может бесплатно пройти 2-8 реабилитационных циклов в течение года.

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Министерство здравоохранения Украины