Доступ України до авіапростору ЄС: Шмигаль назвав нову дату підписання угоди

Як зазначив Шмигаль, представники України неодноразово підіймали питання якнайшвидшого підписання угоди про спільний авіаційний простір "і бачили готовність це зробити за першої ж можливості".

"І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня", - сказав він.

Коментуючи "вето" Іспанії на угоду, Шмигаль зазначив, що воно ніяк не пов’язане з Україною.

За його словами, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на зустрічі тет-а-тет підтвердив, що до України немає жодних питань.

"Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема, є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим", - додав він.