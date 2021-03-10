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Доступ до Реєстру корупціонерів тимчасово обмежать: у НАЗК назвали причину

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 13:44
Доступ до Реєстру корупціонерів тимчасово обмежать: у НАЗК назвали причину Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Доступ до Реєстру корупціонерів 10 березня з 14:00 до 20:00 буде обмежений у зв’язку з оновленням. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало користувачів врахувати це під час роботи з Реєстром.

Про це повідомляє НАЗК в Telegram.

В агентстві пояснили, що мета оновлень - зробити Реєстр зручним для всіх користувачів: уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, компаній-учасників державних закупівель та громадян.

У НАЗК також пообіцяли більш детально розповісти про оновлення Реєстру завтра, 11 березня о 10:30 під час презентації. Учасників ознайомлять із новими можливостями пошуку в Реєстрі, збору аналітики і статистики та інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.

Нагадаємо, упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів. Вони вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України

У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності. Протягом минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.

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