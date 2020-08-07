Здобутки реформи ЗСУ та сектору безпеки майже зупинені, - Порошенко

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі. Порошенко закликав владу шанувати своїх героїв та не зупиняти здобутки останніх років у сфері безпеки. Про це повідомляє прес-служба політсили. "Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", - зазначив Порошенко.

При цьому він констатував, що здобутки реформування Збройних сил та сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені.

"Позитивні зміни, які були зроблені в армії, зараз, на жаль, знаходяться під загрозою. В будь-якому напрямку, який би ми не взяли – вони намагаються зупинити. Почали позицію щодо будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників - вони зупинили. Чому? Тому що це почала наша команда. Почали зміни в системі харчування - вони зупинили. Чому? Бо почала наша команда. Почали зміни щодо речового забезпечення - вони це зупинили. Все зупинено", - додає Порошенко.

За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців.

"Армії сьогодні зав’язують очі, позбавляючи на фронті розвідки, коли забороняють використовувати дрони. Ми у 2014 році їх не використовували чому? Бо не було дронів. Потім нашими зусиллями ми забезпечили надходження дронів в кожну бригаду, сьогодні їх з фронту забирають. Сьогодні ліквідовують і відкликають підрозділи розвідки. Нам казали, що мир - це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна - то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", - констатує Порошенко.