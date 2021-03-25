Для досягнення енергонезалежності Україні необхідний ринок систем накопичення енергії, - ДТЕК

"СНЕ - нова технологія, яка активно розвивається в усьому світі. Кожна країна по-своєму регулює і адаптує використання СНЕ відповідно до своїх реалій. Ринком номер один у сфері СНЕ є США, вони вже давно входять в так званий "100 MW Club" - це країни, де встановлюють системи накопичення енергії більше, ніж 100 мегават-годин. ДТЕК першим впроваджує цю технологію в Україні встановлюючи літій-іонну СНЕ потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год", - сказав Вольпе.

За його словами, важливим кроком для повноцінної участі СНЕ в енергетичному ринку України є формування регуляторного середовища.

Він також підкреслив, що зараз йде робота над законопроектом №2582, який вносить зміни до закону "Про ринок електроенергії" і який у разі прийняття дозволить ввести для систем накопичення енергії окремий статус.

"На цей час в Україні передбачено тільки два класи об'єктів: генерація і споживання, а СНЕ поєднує в собі обидві ці функції. Ці зміни важливі для введення СНЕ в ринок з метою балансування роботи енергосистем і підвищення стабільності роботи мережі. Поки ці зміни не будуть прийняті, система накопичення може бути підключена або як об'єкт генерації, або як об'єкт споживання. Такі умови не дозволять побудувати привабливий інвестиційний проект", - зазначив Вольпе.

Він нагадав, що в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної СНЕ потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅ч.

"Батарея вже доставлена ​​в Україну, зараз йде її підключення. Це буде перша в Україні система накопичення енергії промислового масштабу, яка стане пілотним проектом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни. Цей проект важливий для забезпечення енергетичної безпеки України, і ми сподіваємося, що він стане відправною точкою для розвитку нового ринку - ринку накопичувачів електроенергії", - підкреслив Вольпе.