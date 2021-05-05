Доставка пенсій поштою: ПФУ підготував умови конкурсу

Згідно з проектом, до участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв'язку, які провадять господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку протягом не менше ніж п'ять років.

Крім того, оператори повинні надавати послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких працюють головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих адміністрацій та громад.

Також такі оператори поштового зв'язку повинні фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.