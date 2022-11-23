Достаточный ресурс: НБУ будет стимулировать покупку банками гособлигаций и пополнение госбюджета

Национальный банк Украины в рамках своего мандата и в сотрудничестве с Министерством финансов будет создавать привлекательные условия для того, чтобы банки увеличивали свои вложения в государственные долговые ценные бумаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Высокий уровень ликвидности в банковской системе свидетельствует о наличии у банков достаточного ресурса для вложения в государственные долговые ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, защита макроэкономической и курсовой стабильности нуждается в безотлагательной и максимальной мобилизации внутренних финансовых ресурсов за усиление посреднической роли банков.

"Наличие общей консолидированной позиции НБУ и Министерства финансов относительно монетарной и фискальной политики и развития рынка ОВГЗ позволит максимально использовать внутренние ресурсы для финансирования оборонных и социальных расходов. Кроме того, такие согласованные действия регуляторов крайне важны для наших международных партнеров при принятии решений по внешней финансовой поддержки Украины", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный во время совещания с топ-менеджерами системно важных и корпоративных банков 21 ноября в Харькове.

По данным пресс-службы, глава НБУ и его заместители обсудили с участниками встречи важные вопросы для финансового сектора: