Исследования и не только. Чем будет помогать украинцам Институт жилья

Она отметила, что по предварительным оценкам потребности на восстановление жилищной инфраструктуры сейчас составляют не менее 70 млрд евро, но это восстановление должно происходить по европейским стандартам.

Одним из таких стандартов, пояснила Шуляк, является введение так называемого социального жилья, на которое смогут претендовать граждане, нуждающиеся в улучшении своих жилищных условий. Из фонда социального жилья оно будет предоставляться в социальную аренду, которая предусматривает на порядок ниже рыночной стоимости.

"Разработка нового жилищного законодательства активно продолжается. Уже подготовили рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики" и теперь продолжается работа над законопроектом "О фонде социально жилья". Недавно наш комитет госвласти, местного самоуправления и регионального развития совместно с партнерами провел масштабные публичные консультации с широким кругом экспертов и стейкхолдеров жилищной сферы по обновлению жилищной политики в Украине", – отметила Шуляк.

По ее словам, все полученные предложения и замечания по обновлению жилищной политики оформились в отчет и уже переданы Кабмину. В свою очередь помощь Института жилья, который будет, по сути, экспертно-аналитическим хабом для разработки аналитических исследований в сфере жилищной политики, также будет способствовать формированию в Украине новой - эффективной, жилищной политики.

Функционирование Институтов жилья – привычная для европейских стран практика. Они являются своеобразными инновационными хабами, где разрабатывают решения для развития модели современного социального жилья. В частности, это барселонский Институт жилья, с одной стороны ставший прототипом украинского Института жилья, а с другой - помог в его создании.

Учредители украинского Института жилья - Норвежский совет по делам беженцев в Украине NRC и Агентство ООН по делам беженцев в Украине, объясняют, что Институт будет автономной экспертной организацией, которая будет проводить прикладные междисциплинарные исследования, будет разрабатывать стратегии решения жилищных вопросов, предоставлять рекомендации. решение в сфере жилищной политики, будет помогать в подготовке национальной жилищной стратегии, местных жилищных решений и их реализации.

Среди основных функций Института жилья будут:

работа аналитического хаба, платформы в сфере жилищной политики;

Нормопроектировочная работа, участие в законотворческой деятельности, а затем и помощь органам государственной власти в формировании эффективной жилищной политики, а также адвокация законодательных инициатив в этой сфере;

Учебный и медиацентр - гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, здесь будут рассказывать о действенных инструментах решения их жилищного вопроса и как ими пользоваться;

Сбор и мониторинг данных в сфере жилищной политики, проведение необходимых информационных кампаний, привлечение финансирования и коммуникация с донорами;

Составление фонда частного жилья - разработка мероприятий, направленных на детенизацию рынка арендного жилья и т.п.;

Помощь в разработке решений в сфере градостроительства.

"Институт жилья будет важным инструментом для внедрения долгосрочных жилищных решений для людей, потерявших свои дома, а также для усовершенствования жилищной политики в Украине, которая является, наконец, одним из маркеров выполнения Ukraine Facility. Мы должны создать понятную и прозрачную жилищную политику, которая поможет ВПЛ с жилищными вопросами и в этом нам поможет Институт жилья", - подытожила Шуляк.