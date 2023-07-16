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Дожди на западе и жара до +33: погода на завтра

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Воскресенье 16 июля 2023 14:59
Дожди на западе и жара до +33: погода на завтра Фото: прогноз погоды на 17 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На западе Украины и в Житомирской области, завтра, 17 июля, ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Тем временем температура будет достигать отметки +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

"Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20, на побережье морей до 23; днем 28-33, в восточной части 25-30", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +29 до +32 ночью и от +16 до +19 днем;
  • на севере будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +28 до +32 днем;
  • на юге будет колебаться от +18 до +22 ночью и от +30 до +33 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +25 до +29 днем.

Дожди на западе и жара до +33: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 17 июля (facebook.com/UkrHMC)

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Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять от +17 до +19, а днем - от +30 до +32 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европе сейчас бушует аномальная жара, которую уже прозвали Цербер.

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