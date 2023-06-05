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Дожди на западе и севере: прогноз погоды в Украине на неделю

Фото: в Украине будет без осадков, только на севере и западе дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине в большинстве областей будет без осадков на этой неделе, с 6 по 9 июня. При этом ожидается потепление до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в большинстве областей будет без осадков. Во вторник днем ожидаются кратковременные дожди с грозами в Карпатах и на Закарпатье.

Помимо этого в течение дня 7 и 8 июня в западных областях, а также днем в четверг в Черниговской и Сумской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

В пятницу, 9 июня, ночью в Карпатском регионе, а днем в западных, Сумской и Черниговской областях также ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +16 градусов, а днем +21 +27. При этом на высокогорье Карпат ожидается +14 +19. В пятницу, 9 июня, температура ночью ожидается в пределах +11 +17, а днем +23 +29.

Погода в Украине в июне

В июне этого года средняя месячная температура в Украине составит от +18 до +23 градусов, а в горах +15 +19 градусов. Такой показатель свидетельствует о том, что это на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее о погоде на весь летний квартал - в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине