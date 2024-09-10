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Дожди на западе, жара на юге. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 11 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность по всей территории Украины, за исключением западных регионов, где будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В западных областях, а также местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях будет колебаться от 10-15 градусов тепла ночью и до 17-22 градусов тепла днем, в Карпатах - ночью +8 +13 градусов, а днем +11 +16.

На остальной территории ночью прогнозируется +13 +18 градусов, а днем +24 +29, на юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +32.

Прогноз погоды для Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, а днем - 24-29 градусов.

В Киеве ночью прогнозируется +14 +16 градусов, а днем +26 +28.

Погода в Украине в сентябре

Начало осени в Украине оказалось настолько теплым, что синоптики, несмотря на календарный сентябрь, утверждают о продолжении метеорологического лета.

При этом эксперты считают, что в сентябре, кроме постепенного снижения температуры, возможны и первые заморозки.

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Погода в Украине