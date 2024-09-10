Дожди на западе, жара на юге. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

В западных областях, а также местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях будет колебаться от 10-15 градусов тепла ночью и до 17-22 градусов тепла днем, в Карпатах - ночью +8 +13 градусов, а днем +11 +16.

На остальной территории ночью прогнозируется +13 +18 градусов, а днем +24 +29, на юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +32.

Прогноз погоды для Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, а днем - 24-29 градусов.

В Киеве ночью прогнозируется +14 +16 градусов, а днем +26 +28.