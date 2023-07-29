Дожди в западных и центральных областях, местами грозы: погода на завтра

"Переменная облачность. ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается переменных направлений, скорость будет достигать от 3 до 8 м/c.

Температура:

на западе будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;

на севере будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +24 до +27 днем;

на юге будет колебаться от +16 до +22 ночью и от +28 до +32 днем;

на востоке будет колебаться от +14 до +20 ночью и от +24 до +30 днем.

Фото: прогноз погоды на 30 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +12 – +17, днем +22 – +27, а в Киеве - ночью +15 - +17, днем +25 - +27.