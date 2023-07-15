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Дожди отступают: синоптики дали прогноз погода на сегодня

Фото: сегодня в Украине будет жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 15 июля, будет практически без дождей. При этом ожидается жара и небольшой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в большинстве областей Украины переменная облачность, но без осадков. Дожди с грозами ожидаются только на востоке, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Украине будет в пределах +23 +28 градусов, а на Закарпатье и юге прогнозируется до +30 градусов жары. Ночью температура опустится до +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но, по прогнозам синоптиков, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в Киеве +25 +27 градусов. Ночью похолодает до +14 +16 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, вскоре в Украину придет жара из Сахары и принесет новые температурные рекорды.

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