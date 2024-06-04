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Дожди и жара: какой погоды ждать в разных регионах Украины завтра

Украина, Вторник 04 июня 2024 15:00
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Дожди и жара: какой погоды ждать в разных регионах Украины завтра Фото: погода в Украине 5 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 5 июня, в Украине будет жаркая погода до +33 градусов тепла. В некоторых регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, 5 июня в Украине ожидается +25+29 градусов, на востоке и юге до +30+33 градусов, в западных областях будет температура держаться на отметках в +22+25 градусов.

На западе, севере и северо-востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптик допускает возможность осадков в виде дождя и града при существенных порывах ветра.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве

"В Киеве 5 июня пройдут кратковременные дожди, грозы, во время грозы вероятное шквалистое усиление ветра и град", - отмечает синоптик.

Общий прогноз

В дальнейшем по неделе будет тепло или очень тепло, периодически грозовые дожди преимущественно на западе и севере, кое-где в центре.

Наименьшая вероятность осадков, сухо и пожароопасно – на юге и востоке Украины.

Со следующего понедельника температура воздуха значительно снизится в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Погода в Украине

На этой неделе температура воздуха в Украине прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако, как отмечают синоптики, на территории всей страны ожидаются дожди и грозы.

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