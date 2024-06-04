Дожди и жара: какой погоды ждать в разных регионах Украины завтра
Завтра, 5 июня, в Украине будет жаркая погода до +33 градусов тепла. В некоторых регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .
Погода в Украине
Как отмечает синоптик, 5 июня в Украине ожидается +25+29 градусов, на востоке и юге до +30+33 градусов, в западных областях будет температура держаться на отметках в +22+25 градусов.
На западе, севере и северо-востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Синоптик допускает возможность осадков в виде дождя и града при существенных порывах ветра.
На остальной территории Украины без существенных осадков.
Погода в Киеве
"В Киеве 5 июня пройдут кратковременные дожди, грозы, во время грозы вероятное шквалистое усиление ветра и град", - отмечает синоптик.
Общий прогноз
В дальнейшем по неделе будет тепло или очень тепло, периодически грозовые дожди преимущественно на западе и севере, кое-где в центре.
Наименьшая вероятность осадков, сухо и пожароопасно – на юге и востоке Украины.
Со следующего понедельника температура воздуха значительно снизится в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.
Погода в Украине
На этой неделе температура воздуха в Украине прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако, как отмечают синоптики, на территории всей страны ожидаются дожди и грозы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.