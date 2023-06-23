Дожди и жара до +32: прогноз погоды в Украине на выходные

Так, в ближайшие сутки в западных областях ожидаются умеренные, а ночью - значительные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории ночью будет преимущественно без осадков.

Однако днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Также в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, только в южной части будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем +27 +32. При этом в западных областях температура воздуха поднимется до +19 +24 градусов.

25 и 26 июня в Украине сохранится неустойчивая погода: ночью местами, а днем

повсеместно прогнозируются грозовые дожди. В понедельник в западных областях будет без осадков

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а в западных областях +11 +16. При этом днем в Украине будет +21 +26 градусов, а на юге и востоке +25 +30.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, погода в Украине на этой неделе дождливая. Сегодня в западных регионах ожидаются грозовые дожди, а в северных - кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков.

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