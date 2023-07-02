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Дожди и жара до +30: какой погода в Украине завтра

Фото: завтра Украину снова накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 3 июля будет влажной, возможны кратковременные дожди. Однако в большинстве областей ожидается жара до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей Украине переменная облачность. Большинство областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Сухо будет только в юго-восточных и северо-западных областях.

Ветер северо-западный (на юге и востоке страны юго-западный), 5-10 м/с.

Столбики термометров завтра днем покажут от +25 до +30 градусов, а ночью +14 +19 градусов. В Карпатах днем до +23, а ночью в пределах +9 +14 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет +26 +28 градусов, а ночью +17 +19 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.

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