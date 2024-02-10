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Дождь и мокрый снег в большинстве областей. На юге прогреет до +17: погода на завтра

Суббота 10 февраля 2024 17:32
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Дождь и мокрый снег в большинстве областей. На юге прогреет до +17: погода на завтра Фото: в Украине 11 февраля ожидаются дожди и мокрый снег в большинстве областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 февраля, ожидаются дожди в большинстве областей Украины и кое-где мокрый снег. На юге воздух прогреется местами до +17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. В южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь, ночью в северных областях с мокрым снегом, в восточных областях умеренный мокрый снег", - пишет пресс-служба.

На большей части территории ночью и утром туман. В северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +9 до +14 днем;
  • на севере будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +3 до +6 днем;
  • на юге будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +12 до +17 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до +3 ночью и от +1 до +6 днем.

Дождь и мокрый снег в большинстве областей. На юге прогреет до +17: погода на завтра

Фото: погода на 11 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +1 до +6, а днем от +3 до +8. Тем временем в Киеве ночью от +1 до +3 и днем около +5.

Непогода в Киевской области

"11 февраля ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавляет пресс-служба.

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