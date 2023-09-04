Дожди и грозы, но без жары: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня днем в большинстве западных, северных и восточных областей Украины пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы.

На остальных теориях будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на западе и севере будет в пределах +19 +24 градусов. На остальной территории до +29 градусов.

Ночью температура опустится до +11 +16, на юге до +19 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью +13 +15 градусов.

Аномальная погода в Украине

Напомним, в конце лета в Украине фиксировали аномально высокую температуру. Кроме того, адская жара также наблюдалась в Европе, США и других странах.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха в Украине несколько спадет, но позже снова вернется.

Также в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

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