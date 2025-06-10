Дожди на востоке и жара до +29: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

В течение дня, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях местами возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
"Переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза", - пишет Укргидрометцентр.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.
Температура:
Фото: погода на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)
В Киевской области и Киеве ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер - северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.
Температура в области ночью - 9 - 14 градусов, а днем - 18 - 23 градуса. В Киеве же - ночью - 12 - 14 градусов, а днем около 20-ти.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение этой недели в страну будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада. Из-за этого жаркая погода отойдет из большинства областей.
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