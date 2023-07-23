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Дожди на востоке и юге, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 23 июля 2023 07:30
Дожди на востоке и юге, местами грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Днем на востоке и юго-востоке возможны небольшие или умеренные дожди. Также кое-где грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, на юге и юго-востоке страны 18-23; днем 22-27, в южной части до 30", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +24 до +27 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +22 до +25 днем;
  • на юге будет колебаться от +19 до +22 ночью и от +27 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +16 до +22 ночью и от +24 до +29 днем.

Дожди на востоке и юге, местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на 23 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в первую половину ночи местами по области небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве ночью будет составлять от +14 до +16, а днем – от +22 до +24 градусов.

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