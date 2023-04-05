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Дожди, порывы ветра и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 6 апреля, в большинстве областей Украины ожидается дождь. Кое-где возможны порывы ветра и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет облачно. В западных регионах умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье, ночью и в Хмельницкой области значительные осадки; на дорогах кое-где гололедица; ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла (в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°).

На остальной территории небольшой, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточных областях до 16°.

Погода в Киевской области

В области 6 апреля облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Температура по области ночью 4-9 ° тепла, днем 8-13 °. По Киеву ночью 6-8° тепла, днем 9-11°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Напомним, вчера на высокогорье Карпат температура опустилась до -12 градусов.

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