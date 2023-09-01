Дожди накроют часть Украины, а жара постепенно спадает: прогноз погоды на выходные

В Украине местами ожидается дождь с грозами. При этом температура воздуха начнет постепенно спадать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.
Погода в субботу
Ближайшей ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, а днем в западных областях местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны будет без осадков.
Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем +22 +27. При этом на юге и востоке страны ночью будет +15 +20 градусов, а днем +25 +30.
Погода в воскресенье
3 сентября в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской, местами и в Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура воздуха будет такой же, как и 2 сентября.
Погода в понедельник
4 сентября в большинстве областей прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
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