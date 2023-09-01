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Дожди накроют часть Украины, а жара постепенно спадает: прогноз погоды на выходные

Фото: прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине местами ожидается дождь с грозами. При этом температура воздуха начнет постепенно спадать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Погода в субботу

Ближайшей ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, а днем в западных областях местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем +22 +27. При этом на юге и востоке страны ночью будет +15 +20 градусов, а днем +25 +30.

Погода в воскресенье

3 сентября в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской, местами и в Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. 

Температура воздуха будет такой же, как и 2 сентября. 

Погода в понедельник

4 сентября в большинстве областей прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.

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Погода в УкраинеГидрометцентр