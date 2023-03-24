Дожди местами со снегом и грозами, а также сильный ветер: прогноз погоды на выходные

В Украине на этих выходных ожидается дождливая погода, местами с грозами и снегом. При этом прогнозируется сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

По данным синоптиков, в субботу в западных, днем местами и в северных областях, ожидаются дожди.

При этом 26 и 27 марта на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В то же время в Карпатах ожидается дождь с переходом в снег.

Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с. При этом завтра в Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +10 градусов, а днем +13 +18. На высокогорье Карпат завтра прогнозируется ночью и днем +4 +9 градусов, а 26 и 27 марта около 0.

В понедельник, 27 марта, ожидается снижение ночной, а в западных областях и дневной температуры на 3-5 градусов.

Напомним, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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