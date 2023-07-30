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Дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: Украина завтра накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 31 июля, будет дождливая. Местами ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, умеренные дожди накроют большинство областей Украины. Сухо будет только в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптики предупреждают, что местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +13 +18 градусов, на побережье морей до +22 градусов. Днем столбики термометров покажут +22 +27 градусов. На юге и востоке ожидается жара до +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, днем прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16 +18 градусов, а днем до +24 +26 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

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