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Дожди по всей территории Украины, днем местами порывы ветра: погода на завтра

Воскресенье 15 октября 2023 16:10
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Дожди по всей территории Украины, днем местами порывы ветра: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 16 октября, дожди ожидаются почти по всей территории Украины. Утром и днем возможны сильные порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильные дожди, лишь в юго-восточных областях ночью без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северо-западный (в юго-восточной части южный), 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы 15-20 м/с (в северной части местами).

Температура:

  • на западе будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +7 до +11 днем;
  • на севере будет колебаться от +5 до +8 ночью и от +9 до +11 днем;
  • на юге будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +12 до +16 днем;
  • на востоке будет колебаться от +5 до +9 ночью и от +13 до +16 днем.

Дожди по всей территории Украины, днем местами порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на 16 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами по области значительный дождь; днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +3 – +8, днем +7 – +12, а в Киеве – ночью +6 – +8, днем около +10.

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