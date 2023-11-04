Дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 4 ноября, в Украине будут дожди, но не повсюду. В частности, осадки ожидаются в северных и большинстве центральных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами сильные дожди, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.
При этом ветер будет юго-восточным, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.
Температура днем 12-17°, в южных областях 18-23°.
Ноябрь 2023 в Украине
Погода на ноябрь 2023 в Украине прогнозируется следующей. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.
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