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Дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 04 ноября 2023 07:00
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Дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 ноября, в Украине будут дожди, но не повсюду. В частности, осадки ожидаются в северных и большинстве центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами сильные дожди, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

При этом ветер будет юго-восточным, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Температура днем 12-17°, в южных областях 18-23°.

Дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Ноябрь 2023 в Украине

Погода на ноябрь 2023 в Украине прогнозируется следующей. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.

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