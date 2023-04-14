Дождь и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах Украины: прогноз на завтра

Завтра, 15 апреля, в Украине мокрый снег и дождь ожидается в северо-восточных областях. Температура воздуха максимально поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье умеренный дождь; на остальной территории - без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег.

Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Напомним, до конца текущей недели и на Пасху в Украине ожидается дождливая погода. Однако с понедельника установится сухая и теплая погода.

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