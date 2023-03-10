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Дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине

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Украина, Пятница 10 марта 2023 07:00
Дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине Фото: погода 10 марта будет с мокрым снегом и дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 10 марта, часть Украины подмочит дождь. В северных регионах страны возможен мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем в восточных, юго-восточных областях, на Закарпатье и Волыни небольшой дождь. На севере Украины дождь с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах от +8 до +13 градусов, на юге и западе - до +17. В северных областях столбики термометров днем покажут +4 +9 градусов.

Ночью температура опустится до +2 +7 градусов, а на севере от +2 до -3.

Дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем без осадков, а ночью возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в столице днем +6 +8 градусов, а ночью около нуля.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц весны.

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