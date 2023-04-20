Дождь, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В пятницу, 21 апреля, в Украине прогнозируют дожди, а кое-где - грозы. Тем не менее температура поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

В южных, центральных и восточных регионах ожидается умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы. На остальной территории местами небольшой дождь.

Температура ночью 4-9°, днем 10-15°, в Закарпатье до 19°. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

Ветер, северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

В области в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура по области ночью 4-9°, днем 10-15°. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, паводок в Украине пошел на убыль, но сотни домов и более тысячи домохозяйств остаются подтопленными.

Кроме того, украинцам советуют воздержаться от походов в горы из-за снеголавинной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.