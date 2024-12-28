Дождь и заморозки: как убрать лед с машины

Один из типичных сюрпризов нынешней зимы: легкий дождик во время легкого мороза падает на машину и покрывает ее такой себе нарядной шкуркой. Как убрать ее быстро и без последствий для автомобиля?

О том, как очистить машину от льда и примерзшего снега, читайте в материале РБК-Украина .

Прежде всего, должны успокоить начинающих водителей: всю машину очищать ото льда не следует. Принципиально важно обеспечить обзор для водителя, поэтому достаточно освободить окна, и в первую очередь лобовое и передние боковые. О заднем стекле отдельно не говорим, потому что надеемся, что его подогрев у вашей машины исправен. Но часто и сами окна очистить от льда тоже непросто. Однако, автожурналисты rbc.ua знают несколько надежных приемов.

Убираем лед со стекла

Даже если вы вооружены скребками и щетками, разрушать толстый лед, отдирая его от стекла, не нужно - это наиболее сложный вариант. Более простой способ - снять лед шкуркой, отдельными фрагментами. Для этого надо сначала отсоединить, "отклеить" лед от стекла - и тогда уже удалять его прочь. Для этого существуют разные пути:

Нагреть лобовое стекло и другие окна, направив на них поток теплого воздуха из отопителя. Но для этого "печка" должна давать достаточно горячий воздух;

Оросить стекло незамерзающей жидкостью, стараясь при этом залить ее именно под лед. Технология такова - следует процарапать вверху стекла щелочку во льду и лить в нее препарат-дефростер (размораживатель);

Тонкий слой льда, иней и неплотный слой замерзшего снега часто удается смыть размораживателем, просто орошая ледяную поверхность из распылителя.

Как ускорить очистку стекла от льда

Опытный водитель зимой вообще перед поездкой выходит к машине на четверть часа раньше, чем в теплый сезон. А во влажную погоду с минусом на термометре, с осадками и перепадами температуры стоит сразу настраиваться на дополнительные хлопоты:

- Выходите из дома к машине сразу с распылителем с дефростером и скребком;

- Если ручки дверей не обледенели, сразу садитесь в машину и запускайте двигатель, чтобы он быстрее прогревал отопитель, а тот в свою очередь - окна и салон;

- Щетка для сметания снега поможет быстрее убрать фрагменты льда со стекла. Избегайте драть по окнам (особенно по лобовому) скребком, ведь на стеклах современных машин даже пластик оставляет микроцарапины - а они очень мешают видеть дорогу ночью, в свете чужих фар;

- Лед на лобовом стекле всегда начинает плавиться снизу, от зоны парковки стеклоочистителей, которая наиболее интенсивно обдувается теплым воздухом от климатической установки. А на боковых окнах оттаивание начинается с зоны в районе зеркал заднего вида. Соответственно, с этих мест и можно начинать взрывать лед скребком или щеткой.

Когда холодный двигатель заработает уверенно, включайте обогреватель заднего стекла и зеркал. Конечно, не забывайте и об обогревателе лобового стекла. И имейте в виду, что эта распространенная в наше время опция тоже не помогает мгновенно: да, такой подогрев очень эффективен, но подождать все равно придется, тем более когда лед толстый.

Чего нельзя делать зимой с лобовым стеклом

Несколько подсказок на тему очистки окон авто помогут вам не задать машине случайных повреждений:

Еще раз напомним, что следует меньше царапать стекло скребком, особенно напротив водительского места: пластик оставляет на стекле микроцарапины, которые ночью в свете встречных фар буквально ослепляют водителя;

Будьте осторожны с контрастами температур. Нежелательно, чтобы воздух, направляемый на стекло, был сразу очень горячим - случается, что мерзлое лобовое стекло трескается от слишком горячего воздуха;

Тем более нельзя смывать лед горячей водой из чайника или термоса - это верный способ привести к растрескиванию стекла и лакокрасочного покрытия.

Вкратце

Даже если вы очень спешите, не оставляйте ни капли льда на тех окнах, которые могут помешать вам видеть обстановку вокруг машины. Мало того, что нельзя трогаться с места, пока окна не будут очищены от льда, снега, инея или запотевания, убедитесь, что эти нежелательные покрытия не появятся на стекле снова.

То есть в холодную и влажную погоду лучше дождаться, чтобы отопитель и встроенные подогревы прогрели стекло, а потом уже отправляйтесь в дорогу. Конечно, стекло может окончательно очиститься от льда или запотевания уже во время движения, но и за те несколько минут езды "наощупь" вы можете пропустить какую-то приближающуюся опасность - а значит, может произойти аварийная ситуация или другая неприятность.