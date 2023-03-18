Дождь в двух регионах. Синоптики рассказали о погоде сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)

Сегодня, 18 марта, в Украине осадков не ожидается. Правда, в Одесской области и в Крыму может моросить небольшой дождь, при этом будет тепло до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Одесской области и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха Днем 5-10 ° тепла, на юге до 12 °; в Карпатах днем 2-7° тепла.