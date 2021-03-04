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Дорожній сезон у Києві розпочали з оновлення Індустріального мосту та капремонту доріг, - Кличко

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 17:17
Дорожній сезон у Києві розпочали з оновлення Індустріального мосту та капремонту доріг, - Кличко Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві розпочали дорожній сезон. Зокрема, вже тривають роботи з оновлення Індустріального мосту, кількох інших шляхопроводів та ремонт доріг.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

"Нам потрібно оновлювати інфраструктуру міста, в яку десятиліттями не вкладали коштів. Зокрема, столичні мости і дороги. Зараз, коли вже потеплішало, в місті розпочинається дорожній сезон. Так, стартували роботи з оновлення Індустріального мосту, деяких інших шляхопроводів, та капітальний ремонт доріг. Активізуємо роботи і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, де ми вийшли вже на фінальну стадію будівництва", - додав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що на цей рік запланували і ремонт міських парків, зон відпочинку та об'єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував завершення будівництва Дарницького мосту в Києві до кінця 2021 року. Він розповів, що "Укрзалізниця" та "Укравтодор" домовилися разом добудувати цей міст.

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