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Дорожники попередили про небезпеку через сніг на трасах Західної України

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 12:31
Дорожники попередили про небезпеку через сніг на трасах Західної України
Ілюстративне фото (facebook.com/RivneSAD)

На трасі Київ-Чоп погодні умови підвищили ймовірність ДТП

На дорогах на заході України через снігопад і обмерзання спостерігаються небезпечні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві дорожні служби.

Зокрема, в Рівненській області стан автомобільних доріг державного значення засніжений. У зв'язку з цим водіїв просять бути обережними і враховувати прояви негоди при плануванні поїздок. Відзначимо, особливо несприятлива ситуація спостерігається на трасі Київ-Чоп. За даними місцевих ЗМІ, сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Корецькому районі легкове авто в'їхала у відбійник, інформації про постраждалих поки немає.

 

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Опубліковано Serhii Shcherbyna Субота, 26 січня 2019 р.

 

В Івано-Франківській області також закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху. З урахуванням того, що в області тривають снігопади, водіїв просять дотримуватися дистанції, бути уважними при обгоні і на поворотах.

Дорожники попередили про небезпеку через сніг на трасах Західної України

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" попередили водіїв про засніжених дорогах в Україні.
 

В Україні протягом доби сталося майже 1200 ДТП
Новини України Киев-ЧопдорогиСнігопад
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