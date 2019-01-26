Дорожники попередили про небезпеку через сніг на трасах Західної України

Ілюстративне фото (facebook.com/RivneSAD)

На трасі Київ-Чоп погодні умови підвищили ймовірність ДТП

На дорогах на заході України через снігопад і обмерзання спостерігаються небезпечні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві дорожні служби.

Зокрема, в Рівненській області стан автомобільних доріг державного значення засніжений. У зв'язку з цим водіїв просять бути обережними і враховувати прояви негоди при плануванні поїздок. Відзначимо, особливо несприятлива ситуація спостерігається на трасі Київ-Чоп. За даними місцевих ЗМІ, сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Корецькому районі легкове авто в'їхала у відбійник, інформації про постраждалих поки немає.

Продолжаем экскурсию по Ровенской области. Олексій Муляренко, как Ваши дела? Опубліковано Serhii Shcherbyna Субота, 26 січня 2019 р.

В Івано-Франківській області також закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху. З урахуванням того, що в області тривають снігопади, водіїв просять дотримуватися дистанції, бути уважними при обгоні і на поворотах.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" попередили водіїв про засніжених дорогах в Україні.

