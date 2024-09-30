Дорожает все: экстремальная погода подняла цены на пшеницу, кофе, сахар и другие продукты

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию Bloomberg, включающий девять основных продуктов, демонстрирует месячный прирост на 7%, что является максимальным показателем с момента вторжения России в Украину, вызвавшего резкий рост рынков в начале 2022 года.

Хотя индекс еще далек от пикового значения того года, рост происходит на фоне того, что фермы от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются с наводнениями и чрезмерно засушливой погодой, угрожающими производству сахара, зерна и кофе.

"Недавно мы стали свидетелями ухудшения погодных условий, что привело к росту цен", поскольку неопределенность поставок означает, что покупатели готовы платить больше, сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела аналитики агробизнеса в ANZ Group Holdings Ltd.

Это знаменует собой разворот по сравнению с началом этого года, когда цены на продукты питания в значительной степени сдерживались большим предложением и слабеющим спросом на ключевых рынках, таких как Китай. Если рост продолжится, это может повлиять на цены в супермаркетах, сказал Деннис Вознесенски, заместитель директора по устойчивой и сельскохозяйственной экономике в Commonwealth Bank of Australia.

Сельскохозяйственный индекс отслеживает основные продукты, используемые для кормления скота, подслащивания напитков и выпечки хлеба. Другие культуры, такие как какао - необходимые для производителей шоколада - также выросли в 2024 году после дефицита в Западной Африке, а погодные изменения привели к резкому росту цен на овощи в некоторых странах.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре на опасениях, что плохая погода в странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые уже приближаются к девятилетнему минимуму. Австралийские поля столкнулись с угрозами как засухи, так и заморозков, а отсутствие дождей в регионе Черного моря сдерживает посевы для урожая следующего года.

Кофе сорта "арабика" поднялся до самого высокого уровня с 2011 года, поскольку плохая погода влияет на деревья в решающий период цветения. Обычно более дешевый сорт кофе "робуста" также пострадал от плохой погоды, сделав его почти таким же дорогим. Засуха в кофейном поясе Вьетнама, за которой последовали сильные дожди по мере приближения сбора урожая, нанесла ущерб производству в основном производителе.

Засуха в большей части северной и центральной Бразилии, вероятно, продолжит угрожать урожаю, заявили аналитики JPMorgan Chase в отчете на прошлой неделе. Кроме того, трейдеры следят за напряженностью на Ближнем Востоке и в Черном море и за тем, как исход предстоящих выборов в США повлияет на торговые отношения с Китаем.

Все это означает больше проблем по всей цепочке поставок - от фермеров до потребителей, выкладывающих больше за бургеры. А хедж-фонды делают ставку на дальнейшую прибыль, увеличивая ставки на сахар, соевый шрот и какао.