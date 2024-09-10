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Дорощук неожиданно вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгуны мира

Брюссель, Вторник 10 сентября 2024 19:21
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Дорощук неожиданно вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгуны мира Фото: Олег Дорощук посоревнуется в суперфинале сезона (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги, хотя и не попал в шестерку лучших мирового рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Украинец будет бороться за награды самых престижных коммерческих легкоатлетических стартов уже в дебютный сезон в серии. Соревнования состоятся 13-14 сентября в Брюсселе.

В финал Бриллиантовой лиги должны попасть 6 лучших участников по итогам предыдущих этапов. Дорощук дебютировал в серии в конце августа – с "бронзы" этапа в польской Силезии. Несколько дней спустя украинец также разделил третье место пьедестала с олимпийским чемпионом-2021 Джанмарко Тамбери в Риме.

Впрочем, из-за недостаточного количества стартов даже этих результатов ему не хватило для попадания в финал. После двух этапов Дорощук имел 12 очков и занимал лишь 7-е место в рейтинге. Однако квалифицироваться в финал удалось благодаря отказу других участников – олимпийских чемпионов Хэмиша Керра и Мутаза Баршима.

Титул Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди мужчин разыграют в субботу, 14 сентября. Вместе с украинцем в соревнованиях будут стартовать действующий чемпион Европы итальянец Тамбери, олимпийский вице-чемпион Парижа-2024 Шелби Макьюэн из США и действующий чемпион серии – Ву Санхек из Южной Кореи.

В финальных соревнованиях в Брюсселе Дорощук присоединится к двум украинским прыгуньм в высоту – Ярославе Магучих и Ирине Геращенко, которые будут стартовать в первый день финала, 13 сентября. В остальных дисциплинах украинские легкоатлеты в финал не отобрались.

Дорощук неожиданно вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгуны мира

Фото: Олег Дорощук (instagram.com/oleh_doroshchuk)

Кто такой Олег Дорощук

23-летний прыгун в высоту, представляет Кировоградскую область.

В 2024 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы и вышел в финал на дебютных в карьере Олимпийских играх. Финишировал в Париже на шестом месте.

Его личный рекорд – 2.31 метра. Для сравнения мировой рекорд среди мужчин, принадлежащий кубинцу Хавьеру Сотомайору – 2.45 м.

Ранее Геращенко выиграла престижный турнир перед суперфиналом Бриллиантовой лиги.

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