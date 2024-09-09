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Геращенко выиграла престижный турнир перед суперфиналом Бриллиантовой лиги

Брешия, Понедельник 09 сентября 2024 11:58
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Геращенко выиграла престижный турнир перед суперфиналом Бриллиантовой лиги Фото: Ирина Геращенко выиграла первый международный старт (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила на Гран-при Ломбардии в прыжках в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Бронзовая медалистка Олимпиады-2024 одержала первую победу на международном уровне в этом году. Украинка торжествовала в итальянской Брешии без конкуренции с соотечественницей Ярославой Магучих, а также австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон.

Геращенко опередила японку Нагису Такахаси, словенку Лию Апостоловски и итальянку Идею Пьерони. Вся четвёрка спортсменок покорила высоту 1.86 м. А вот рубеж 1.90 м не подчинился ни одной из них. Украинская атлетка победила в соревнованиях благодаря меньшему количеству попыток.

В сезоне-2024 Геращенко прыгала минимум на 1.88 м (Лозанна). На Олимпийских играх она покорила высоту 1.95 м. Впрочем, даже такой результат позволил торжествовать в Брешии в рамках подготовки к суперфиналу Бриллиантовой лиги 13 сентября.

Кто такая Ирина Геращенко

Уроженка Киева, тренер – Ирина Пустовойт. Участница трех Олимпиад (2016, 2021, 2024) и множества чемпионатов мира, Европы, этапов Бриллиантовой лиги.

Первые международные успехи во взрослой карьере связаны с европейским первенством в помещении 2021-го, где она завоевала "серебро". В сезоне-2022 финишировала второй в суперфинале Бриллиантовой лиги. На чемпионате Европы-2024 выиграла бронзовую награду.

С каждыми последующими Олимпийскими играми улучшала результат. На дебютной Олимпиаде в Рио заняла 10-е место, а в Токио остановилась в шаге от пьедестала почета. "Бронзу" Парижа-2024 разделила с австралийкой Паттерсон.

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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