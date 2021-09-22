Дороги планують зробити платними для вантажівок та збирати 9 млрд гривень на рік

Законопроект передбачає встановлення плати за використання автомобільних доріг загальної користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше.

Проектом пропонується встановлення Кабінетом міністрів тарифу та порядку розрахунку вартості плати за використання автомобільних доріг загального користування, а також порядку її справляння.

"При впровадженні Системи для транспортних засобів з максимальною допустимою масою 12 т і більше на визначених Кабінетом міністрів України автомобільних дорогах загального користування державного значення додаткові надходження на виконання ремонтно-будівельних робіт можуть скласти до 9 млрд грн в залежності від середнього тарифу (1,0 - 3,0 грн/км) та протяжності доріг по яким справляється плата (всі дороги державного значення або їх частина)", - йдеться в документі.

Кошти, отримані від запровадження такої системи спрямовуватимуться на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, на яких справляється або планується справлятися зазначена плата, та споруд на таких автомобільних дорогах.